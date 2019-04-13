Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМРИА Новости 05:52
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока. Сборная России в итоге стала третьей. Произвольная программа у женщин был заключительным стартом турнира.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
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Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка.
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Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, специализирующаяся на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro выяснили, что починить его в случае поломки будет не так просто.
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Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Спартак-2» в добавленное время
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
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Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
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Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
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Губернатор прокомментировал контртеррористическую операцию в Тюмени
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Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Политика
Клинцевич ответил на слова Помпео о вмешательстве в дела Венесуэлы
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео по российско-венесуэльским отношениям, отметив, что Россия сотрудничает с законно избранной властью в Венесуэле в рамках норм международного права.
Обновлено в 05:48
Спорт
Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным
Обновлено в 06:30
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На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
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Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня
Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Политика
Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
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Почти все финансовые активы РФ сосредоточены в руках 3% населения
По данным «Коммерсанта», аналитики выяснили, что в руках 3% богатого населения России сосредоточены почти все богатства страны.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол
«Лион» в гостях проиграл «Нанту»
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион».
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Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
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Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
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Стартовало голосование за финалисток «Мисс Россия 2019»
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Обновлено в 01:38
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Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве
Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Обновлено в 07:06
Политика
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»
Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Обновлено в 05:28