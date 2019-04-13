Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМРИА Новости 05:52
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока. Сборная России в итоге стала третьей. Произвольная программа у женщин был заключительным стартом турнира.
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