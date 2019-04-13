Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМРИА Новости 05:52

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока. Сборная России в итоге стала третьей. Произвольная программа у женщин был заключительным стартом турнира.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
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