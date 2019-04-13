Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка мираИзвестия 06:20
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония. Судьи оценили выступление 22-летней спортсменки в 153,89 балла. Это лучший результат фигуристки в своей карьере, отмечает ТАСС.
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Командный чемпионат мира – это не подачка для Туктамышевой. Здесь должны выступать сильнейшие – Загитова и Медведева
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Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
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«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»
"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль.
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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
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На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
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ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
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Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Общество
КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату
Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники.
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Обновлено в 08:52
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
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Россияне пострадали во время катания на аттракционе на Кипре
Женщина и семилетний ребенок из России серьезно пострадали во время катания на каруселях в луна-парке в городе Айя-Напа на Кипре.
Обновлено в 11:38
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ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году
На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
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Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
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Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер
Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
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Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
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ЦСКА — Оренбург 2:3
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Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
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Произвольная программа у женщин начнется сегодня, 13 апреля, в 10:50 по московскому времени.
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики.
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Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
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Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО
В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
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В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
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