Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка мираИзвестия 06:20

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония. Судьи оценили выступление 22-летней спортсменки в 153,89 балла. Это лучший результат фигуристки в своей карьере, отмечает ТАСС.
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Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя

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Командный чемпионат мира – это не подачка для Туктамышевой. Здесь должны выступать сильнейшие – Загитова и Медведева

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Счастливая Туктамышева в кокошнике. Фото

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Глава ФФККР оценил выступление российских фигуристов на командном ЧМ

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Невозможное возможно — российские одиночницы триумфальным маршем прошли по сезону-2018/19. Как это было

Матч ТВ08:36
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Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте

Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Футбол

«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»

"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 03:33
Театры

Певицу «Геликон-Оперы» избили в Москве

Певица "Геликон-Оперы" Мелания Заридзе избита в Москве.
Обновлено в 11:02
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Политика

Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей

Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Общество

КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату

Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Россияне пострадали во время катания на аттракционе на Кипре

Женщина и семилетний ребенок из России серьезно пострадали во время катания на каруселях в луна-парке в городе Айя-Напа на Кипре.
Обновлено в 11:38
Финансы

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассекретила диету Аллы Пугачевой

Супруга Игоря Николаева восхищается силой воли Примадонны Юлия Проскурякова стала героиней программы "Секрет на миллион".
Обновлено в 11:20
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Игры

Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер

Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 05:14
Спорт

На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщин

Произвольная программа у женщин начнется сегодня, 13 апреля, в 10:50 по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:07
Здоровье

Вопрос об ограничении продажи алкоголя исключили из повестки Госсовета

Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики.
Обновлено в 04:00
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
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