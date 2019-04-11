Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМRT на русском 05:10
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Россиянка откатала свою программу без ошибок и набрала 80,54 балла. Этот результат стал для неё лучшим не только в сезоне, но и в карьере.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Гендиректор ФФККР – о результатах первого дня КЧМ: «Вряд ли мы сможем теперь бороться за победу»
Спорт БИЗНЕС Online09:35
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Политика
Лукашенко пригрозил Москве остановкой транзита российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Москве не ценят добро, которое в Белоруссии делают для РФ и «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» Минску.
Обновлено в 06:06
Политика
Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В здании суда, где слушают дело Мамаева и Кокорина, бомбу не нашли
Угроза взрыва в Пресненском суде Москвы, где слушается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:27
Политика
Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»
В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге
Полузащитник "Спаратка" Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Политика
В МИД пригрозили ответить Франции на ограничения работы российских СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничение работы российских СМИ во Франции, заявила, что наступил период зеркального отношения к Парижу в этой сфере.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Авто
Автомобили Lada прощаются с Европой
Обновлено в 10:28
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Кино
Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 06:22
Политика
Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Перенесшая операцию Алеся Кафельникова снялась полностью обнаженной
В начале апреля Алеся сообщила, что сделала операцию и некоторое время не будет выходить из дома.
Обновлено в 09:40
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Политика
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.
Обновлено в 10:46
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Космос
Рогозин пообещал запускать выдающихся россиян в космос
Обновлено в 10:48
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях
Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций.
Обновлено в 10:59