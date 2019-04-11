Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМRT на русском 05:10

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Россиянка откатала свою программу без ошибок и набрала 80,54 балла. Этот результат стал для неё лучшим не только в сезоне, но и в карьере.

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

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