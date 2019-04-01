Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМRT на русском 05:10

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Россиянка откатала свою программу без ошибок и набрала 80,54 балла. Этот результат стал для неё лучшим не только в сезоне, но и в карьере.

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Экономика Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей» Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Общество Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилей Пригонять авто из Евросоюза некоторым категориям граждан Беларуси станет дешевле.

Происшествия Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.

Хоккей Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.

Футбол Малуда узнал об увольнении из «Цирюха» из клубного Twitter Вице-чемпион мира 2006 года Флоран Малуда узнал об увольнении из «Цюриха» из клубного Twitter.

Шоу-бизнес Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.

Армия и оружие Авиация ЛНА Хафтара нанесла удары по военной базе в Триполи Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удары по военной базе правительства Национального согласия (ПНА) в Триполи, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Здоровье В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.

Общество Власти опровергли запрет выращивания ягод на дачах Россиянам не запрещали выращивать ягоды на дачных участках, из законодательства лишь убрали уточнения, касающиеся выращивания сельскохозяйственных культур, пояснил журналистам представитель Кадастровой палаты Росреестра.

Армия и оружие Путин заявил о скором завершении испытаний ракеты «Сармат» Президент РФ Владимир Путин заявил, что межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Армия и оружие США разместят систему ПРО THAAD в Румынии США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.

Космос Изображение чёрной дыры приблизило Апокалипсис – Пророк Пол Бегли, проповедник-евангельский христианин из Индианы в США, утверждает, что изображение чёрной дыры приблизило Апокалипсис.

Армия и оружие Черноморский флот испытал ракетный удар по цели в Черном море Черноморский флот завершил учения по отработке нанесения удара по береговым целям крылатыми ракетами, в которых участвовал экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Происшествия Суд отпустил Калви под домашний арест Басманный суд Москвы отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест до 13 апреля 2019 г. Суд не пояснил этот момент, но, судя по всему, в этот день суд должен будет вновь рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения (Калви был арестован на два месяца 16 февраля).

Футбол Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.

Общество Умер миллиардер Владислав Тетюхин После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.