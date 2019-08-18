Футбол

Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»Чемпионат 05:34

Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара», — написала Туктамышева на своей странице в «Твиттере». Напомним, «Тосно» и «Амкар» прекратили существование летом 2018 года. «Динамо» из Санкт-Петербурга несколько раз было расформировано.
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