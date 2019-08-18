Футбол
Туктамышева посоветовала Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»News.ru 07:31
Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара», — написала фигуристка в Twitter. «Тосно» и «Амкар» перестали существовать в 2018 году, а «Динамо» несколько раз расформировывали.
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Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
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Экономика
Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ
Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, — сказано в проекте.
Обновлено 16 августа в 10:39
Происшествия
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Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры в рабочее время
Министерство здравоохранения РФ предложило штрафовать россиян, которые часто отлучаются на «перекур» в рабочее время.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
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Обновлено 16 августа в 19:59
Космос
Опубликована фотография солнечного затмения с Луны
Обновлено в 06:25
Политика
Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Эксперты Airbus начали осмотр места аварийной посадки самолета А321
Специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации начали осмотр места аварийной посадки самолета А321, который приземлился на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
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Обновлено вчера в 11:42
Энергетика
Энергетика мусора получила новый стимул от государства
Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08
Общество
Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака
Астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Эти женщины не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Интер» проявляет интерес к Алексису Санчесу
Как сообщается, миланцы готовы подписать Алексиса Санчеса из «Манчестер Юнайтед».
Обновлено 16 августа в 20:10
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
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В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.
Обновлено в 05:39
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Политика
Иранский танкер покинет Гибралтар в течение ближайших суток или двух
Иранский танкер покинет Гибралтар в течение ближайших суток или двух, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:59
Теннис
Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
Обновлено в 07:09