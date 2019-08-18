Футбол

Туктамышева посоветовала Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»News.ru 07:31

Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара», — написала фигуристка в Twitter. «Тосно» и «Амкар» перестали существовать в 2018 году, а «Динамо» несколько раз расформировывали.
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