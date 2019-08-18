Футбол

Туктамышева предложила Матюнину судить «Тосно»Газета Metro 05:51

Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием "Тосно", "Динамо" СПб и "Амкара" Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит - Ахмат ещё никто не добрался.
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Туктамышева предложила Матюнину судить «Тосно»

Газета Metro05:51

Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»

Нева Спорт05:34

Туктамышева раскритиковала судью матча «Зенит» — «Ахмат»: «До такого уровня еще никто не добрался»

Sport24.ru05:10

Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»

Чемпионат05:34

Туктамышева раскритиковала судейство матча «Зенит» — «Ахмат»

Спорт-Экспресс05:33

Спиридонов – о словах Туктамышевой про судейство: «Помолчи лучше, чучело»

Sports.ru05:48
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Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

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Тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Рубином»

Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с казанским «Рубином» сегодня, 18 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой

Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
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Происшествия

Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео

Пятый канал опубликовал видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.
Обновлено в 04:27
Финансы

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
Здоровье

В Казахстане женщина родила «двойню», но с разницей в два месяца

В Казахстане произошел неординарный с точки зрения медицины случай. Женщина из города Уральска родила двоих малышей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз

Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.
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«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

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Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Футбол

Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 05:06
Политика

Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России

Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
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Гаджеты

На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4

Если Google Pixel 3 в базовой версии на старте продаж оценивался в $800, то за Pixel 4, судя по этой картинке, попросят уже $1100.
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Дана Борисова оправдалась за синяки на лице

Поклонники телеведущей не на шутку заволновались.
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Общество

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В Еврейской автономной области принято решение о введении в столице региона Биробиджане режима ЧС в связи с паводками.
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Дипломат заявил о потере Украиной признаков государственности

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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

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Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
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Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения

Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.
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Все пострадавшие в ДТП с автобусом под Тулой госпитализированы

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Общество

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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Как ельцинский дефолт похоронил «святые 1990-е» в России

Двадцать один год назад в России произошел технический дефолт.
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Амкар
Российский футбольный клуб
Бывший профессиональный российский футбольный клуб из Перми. Основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995-го, в 2018 году расформирован из-за финансовых проблем. В российской Премьер-лиге выступал с 2004 по 2018 год. Финалист Кубка России сезона 2007/08. Домашней ареной «Амкара» был стадион «Звезда».
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