Футбол
Туктамышева предложила Матюнину судить «Тосно»Газета Metro 05:51
Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием "Тосно", "Динамо" СПб и "Амкара" Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит - Ахмат ещё никто не добрался.
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Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Рубином»
Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с казанским «Рубином» сегодня, 18 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой
Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
Пятый канал опубликовал видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.
Обновлено в 04:27
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
Здоровье
В Казахстане женщина родила «двойню», но с разницей в два месяца
В Казахстане произошел неординарный с точки зрения медицины случай. Женщина из города Уральска родила двоих малышей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.
Обновлено в 05:43
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Футбол
Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер»
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 05:06
Политика
Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России
Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Гаджеты
На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Если Google Pixel 3 в базовой версии на старте продаж оценивался в $800, то за Pixel 4, судя по этой картинке, попросят уже $1100.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Дана Борисова оправдалась за синяки на лице
Поклонники телеведущей не на шутку заволновались.
Обновлено 15 августа в 06:04
Общество
В Биробиджане введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области принято решение о введении в столице региона Биробиджане режима ЧС в связи с паводками.
Обновлено в 04:57
Политика
Дипломат заявил о потере Украиной признаков государственности
Киев теряет население и территорию, которые являются главными признаками государственности, подчеркнул Кулеба.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Футбол
Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии»
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию".
Обновлено в 05:20
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения
Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Все пострадавшие в ДТП с автобусом под Тулой госпитализированы
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:30
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Наука
Японские ученые разработали способ выбора пола при оплодотворении
Обновлено 15 августа в 06:14
Экономика
Как ельцинский дефолт похоронил «святые 1990-е» в России
Двадцать один год назад в России произошел технический дефолт.
Обновлено вчера в 02:00
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
Ранее в воскресенье Комитет по ЧС (КЧС) МВД Казахстана сообщил, что в 05 часов 07 минут (02.07 мск) в этом же регионе, в 145 километрах на северо-восток от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,4. В городе Жаркент подземные толчки ощущались силой 5 баллов по шкале МSК-64, в Талдыкоргане и поселке Саты - силой 2-3 балла.
Обновлено в 00:29