Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием "Тосно", "Динамо" СПб и "Амкара" Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит - Ахмат ещё никто не добрался.

Происшествия Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео Пятый канал опубликовал видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Здоровье В Казахстане женщина родила «двойню», но с разницей в два месяца В Казахстане произошел неординарный с точки зрения медицины случай. Женщина из города Уральска родила двоих малышей с разницей в два месяца.

Происшествия Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.

Космос «Роскосмос» разработал способ маскировки спутников Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Футбол Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер» Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.

Политика Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

Гаджеты На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4 Если Google Pixel 3 в базовой версии на старте продаж оценивался в $800, то за Pixel 4, судя по этой картинке, попросят уже $1100.

Общество В Биробиджане введен режим ЧС из-за паводка В Еврейской автономной области принято решение о введении в столице региона Биробиджане режима ЧС в связи с паводками.

Политика Дипломат заявил о потере Украиной признаков государственности Киев теряет население и территорию, которые являются главными признаками государственности, подчеркнул Кулеба.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Футбол Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии» Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию".

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

Шоу-бизнес Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.

Общество Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Единоборства Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Гаджеты Windows Core будет облачной операционной системой Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.