Спорт
Елизавета Туктамышева госпитализирована на две недели с воспалением легких в Санкт-Петербурге.
РИА Новости11:31
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Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она, скорее всего, пропустит чемпионат России. Но решение о снятии может принять только федерация по инициативе тренерского штаба.
— Алексей Мишин, тренерSport24.ru 13:30
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