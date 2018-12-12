Спорт

Туктамышева попала в больницу из-за воспаления легких
РИА Новости
11:31

Елизавета Туктамышева госпитализирована на две недели с воспалением легких в Санкт-Петербурге.
РИА Новости11:31
Алексей Мишин
Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она, скорее всего, пропустит чемпионат России. Но решение о снятии может принять только федерация по инициативе тренерского штаба.
— Алексей Мишин, тренерSport24.ru 13:30

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