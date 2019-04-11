Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМГазета.Ru 07:51
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости". Судьи оценили прокат спортсменки на 80,54 балла.
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Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
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Недвижимость
В Минстрое рассказали об ипотеке для частных домов
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Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.
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В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Общество
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Четверть молочной продукции, которая была произведена в России в прошлом году, является фальсификатом, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.
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Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
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Обновлено в 06:36
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Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, Турция закупит у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400.
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Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
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Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти
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Электрический седан Infiniti показали до премьеры
В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
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Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
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