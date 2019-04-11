Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМГазета.Ru 07:51

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости". Судьи оценили прокат спортсменки на 80,54 балла.

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

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