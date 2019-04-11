Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМГазета.Ru 07:51

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости". Судьи оценили прокат спортсменки на 80,54 балла.
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Сборная России занимает третье место по итогам первого дня командного ЧМ по фигурному катанию

RT на русском07:16

Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ

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Россия третья после первого дня КЧМ. Лидируют США, Япония на втором месте

Спорт БИЗНЕС Online07:51

Первый день командного ЧМ по фигурному катанию: сборная России занимает третье место

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Тарасова — о провале Самарина: лучше бы прокатал спокойную программу

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Елизавета Туктамышева: «У меня было чувство, что в этом сезоне я показала еще не все, что хотела»

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Туктамышева проиграла рекорду. А Самарин – вообще всем

Спорт-Экспресс07:50
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Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Суданцы ликуют после заявления военных

Реакция суданцев на заявление военных о государственном перевороте попала на видео.
Обновлено в 05:37
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав

Обновлено вчера в 17:07
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 и изменил время 17 рейсов из-за погоды

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов из аэропорта Шереметьево из-за прогноза о неблагоприятных погодных условиях, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Обновлено в 03:24
Футбол

Финал кубка России пройдет на «Самара Арене»

«Самара Арена» примет финал кубка России по футболу. Такое решение вынес Российский футбольный союз. Конкурентом Самары был Саранск.
Обновлено в 06:08
Общество

Реставрацию дома Наркомфина завершат до конца года

"2019 год поставит точку реставрации шедевра конструктивизма - дому Наркомфина", - сказал А.Емельянов.
Обновлено в 07:38
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 07:28
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Общество

Появилась информация о запрете выращивать овощи и ягоды на дачах

В Сети появилась информация о том, что, согласно новому закону, на дачных участках будет запрещено выращивать овощные и ягодные культуры, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:50
Политика

С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина

Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Семь медиков больницы Краснодара пойдут под суд из-за смерти пациентки

Семь сотрудников Окружной клинической больницы на станции «Краснодар» ОАО «РЖД» предстанут перед судом по обвинению в гибели пациентки, сообщили 11 апреля ИА REGNUM в пресс-службе СК.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Недвижимость

В Минстрое рассказали об ипотеке для частных домов

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил о намерении максимально приблизить ипотеку на возведение домов к условиям, выдвигаемым к квартирам.
Обновлено в 07:08
Культура

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название

Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Шестилетний сын Плющенко заработал десять миллионов рублей

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Общество

Четверть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

Четверть молочной продукции, которая была произведена в России в прошлом году, является фальсификатом, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.
Обновлено в 07:06
Футбол

Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ

Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Политика

Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Политика

Песков: Турция может производить компоненты С-400

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, Турция закупит у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Общество

Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:59
Наука

Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Обновлено в 03:10
Авто

Электрический седан Infiniti показали до премьеры

В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
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