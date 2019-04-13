Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью
Дочь актера Алексея Панина призналась, что уже долгое время не общается со своей матерью, по ее словам, женщина не пытается пойти на компромисс и не разрешает путешествовать с отцом, передает Starhit.
Обновлено в 17:34
Авто
На тестах в Тольятти замечена новая LADA Vesta с вариатором
Автомобиль, прототип которого был замечен на дорогах Тольятти, получил 1,6-литровый двигатель Nissan HR16 мощностью 114 лошадиных сил и бесступенчатую вариаторную трансмиссию Jatco JF015E, которая рассчитана на крутящий момент до 160 Нм.
Обновлено в 08:59
Политика
В Белграде митингуют против президента Сербии
Обновлено в 12:24
Политика
Депутат Рады заявила, что французы в эпоху Киевской Руси не умели читать
Глава комитета украинской Рады по международным делам Анна Гопко выразила мнение в эфире телеканала ZIK, что киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые тогда еще не умели читать.
Обновлено в 19:19
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени
Согласно официальной информации, в ночь на 13 апреля в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции были ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).
Обновлено в 05:32
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Хоккей
Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил перспективы Гаврикова
Ярмо Кекяляйнен, занимающий пост генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс», после подписания контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым оценил перспективы игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 19:20
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Путешествия
В Японии изучат возможности туризма по Транссибу
Обновлено в 13:43
Происшествия
Как прошла 22-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 17:07
Политика
Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 13:57
Технологии
Noonpost (Египет): почему лето 2019 будет самым тёплым? (NoonPost)
В прошлом году лето было тёплым для всех жителей Земли.
Обновлено в 18:30
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro оказался дорогим и сложным в ремонте
Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, специализирующаяся на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro выяснили, что починить его в случае поломки будет не так просто.
Обновлено в 06:48
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
Акционеры Facebook потребовали отставки Цукерберга
На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США опубликовано заявление группы акционеров компании Facebook: они настаивают, чтобы основателя соцсети Марка Цукерберга убрали с поста главы правления, и требуют обсудить этот вопрос на годовом собрании 30 мая.
Обновлено в 18:03
Здоровье
Работа над курским отделением паллиативной помощи продолжается
По словам главы регионального комитета здравоохранения Владимира Анцупова, здание неврологического отделения подходит по всем параметрам.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес
Обновлено в 18:00
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Космос
NASA сфотографировало на Марсе пингвина
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08