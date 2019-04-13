Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.
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Что говорили после командного ЧМ по фигурному катанию

RT на русском12:50

Туктамышевой хватило одного слова, чтобы описать свое феерическое выступление на командном ЧМ, - кадры

Российский Диалог13:12

Никита Кацалапов: «Командный ЧМ оставил отличные ощущения, и в целом сезон завершился на хорошей ноте»

Sports.ru15:07

Туктамышева стала первой среди женщин на командном ЧМ по фигурному катанию, Россия — третья

Росбалт05:51

После Командного ЧМ-2019 болельщики пытаются стравить Туктамышеву с Медведевой. Но они забывают одну важную вещь

Спорт день за днем17:39

Счастливая Туктамышева в кокошнике. Фото

Спорт-Экспресс10:25

Туктамышева: «Конец сезона получился отличным. Счастлива, что у меня получалось практически все»

Sport24.ru07:23
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Дочь актера Алексея Панина призналась, что уже долгое время не общается со своей матерью, по ее словам, женщина не пытается пойти на компромисс и не разрешает путешествовать с отцом, передает Starhit.
Обновлено в 17:34
Авто

На тестах в Тольятти замечена новая LADA Vesta с вариатором

Автомобиль, прототип которого был замечен на дорогах Тольятти, получил 1,6-литровый двигатель Nissan HR16 мощностью 114 лошадиных сил и бесступенчатую вариаторную трансмиссию Jatco JF015E, которая рассчитана на крутящий момент до 160 Нм.
Обновлено в 08:59
Политика

В Белграде митингуют против президента Сербии

Обновлено в 12:24
Политика

Депутат Рады заявила, что французы в эпоху Киевской Руси не умели читать

Глава комитета украинской Рады по международным делам Анна Гопко выразила мнение в эфире телеканала ZIK, что киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые тогда еще не умели читать.
Обновлено в 19:19
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени

Согласно официальной информации, в ночь на 13 апреля в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции были ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).
Обновлено в 05:32
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено в 18:39
Хоккей

Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил перспективы Гаврикова

Ярмо Кекяляйнен, занимающий пост генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс», после подписания контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым оценил перспективы игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 19:20
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Путешествия

В Японии изучат возможности туризма по Транссибу

Обновлено в 13:43
Происшествия

Как прошла 22-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 17:07
Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 13:57
Технологии

Noonpost (Египет): почему лето 2019 будет самым тёплым? (NoonPost)

В прошлом году лето было тёплым для всех жителей Земли.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro оказался дорогим и сложным в ремонте

Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, специализирующаяся на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro выяснили, что починить его в случае поломки будет не так просто.
Обновлено в 06:48
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика

Акционеры Facebook потребовали отставки Цукерберга

На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США опубликовано заявление группы акционеров компании Facebook: они настаивают, чтобы основателя соцсети Марка Цукерберга убрали с поста главы правления, и требуют обсудить этот вопрос на годовом собрании 30 мая.
Обновлено в 18:03
Здоровье

Работа над курским отделением паллиативной помощи продолжается

По словам главы регионального комитета здравоохранения Владимира Анцупова, здание неврологического отделения подходит по всем параметрам.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес

Обновлено в 18:00
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Космос

NASA сфотографировало на Марсе пингвина

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
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Елизавета Сергеевна Туктамышева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
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