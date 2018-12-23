с чего всё началось

Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева и пропустившая соревнования из-за болезни Туктамышева заявлены на европейское первенство в запасном составе.

Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы

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