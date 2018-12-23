Спорт
Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы
Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат ЕвропыГазета.Ru04:14
Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева и пропустившая соревнования из-за болезни Туктамышева заявлены на европейское первенство в запасном составе.
Газета.Ru04:14
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с чего всё началось
«Исполком ФФККР признал результаты выступления спортсменов на чемпионате России — 2019 в Саранске положительными», — сказано в официальном сообщении на сайте ФФККР.News.ru03:35
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