Спорт

Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы
Газета.Ru
04:14

Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева и пропустившая соревнования из-за болезни Туктамышева заявлены на европейское первенство в запасном составе.
Газета.Ru04:14
с чего всё началось
«Исполком ФФККР признал результаты выступления спортсменов на чемпионате России — 2019 в Саранске положительными», — сказано в официальном сообщении
 на сайте ФФККР.
News.ru03:35

Подробнее о событии

Горшков: ФФККР не обсуждала состав сборной России на чемпионат мира

Чемпионат05:38

Александр Горшков: Состав сборной России на ЧЕ определен по спортивному принципу

Советский спорт04:32

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Матч ТВ03:30

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Российская газета02:50

Горшков: федерация определила состав сборной на ЧЕ и Универсиаду по спортивному принципу

ТАСС03:57

Горшков: состав на ЧМ по фигурному катанию на исполкоме ФФККР не обсуждался

РИА Новости03:49

Наталья Бестемьянова: «Туктамышеву должны были включить в состав сборной»

Спорт-Экспресс07:52

Медведева «пролетела» мимо чемпионата Европы

Вести.UZ04:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Спорт

Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место

Обновлено в 07:02
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

Обновлено в 07:52
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана за плохое поведение

Миланский «Интер» отстранил полузащитника команды Раджу Наингголана по дисциплинарным причинам.
Обновлено в 08:38
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
Футбол

Капитана «ПСЖ» ограбили прямо во время матча

Как сообщает РИА Новости, инцидент случился 22 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "ПСЖ" встречался с "Нантом" и одержал победу со счетом 1:0. Отмечается, что преступники похитили из дома несколько дорогих предметов.
Обновлено в 08:45
Хоккей

Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня НХЛ

Обновлено в 05:05
Спорт

Васильева: даже очень хорошо, что попадаю на «Ижевскую винтовку»

Думаю, даже очень хорошо, что попадаю на „Ижевскую винтовку“.
Обновлено в 08:24
Спорт

Женская сборная России по кёрлингу выиграла турнир в Японии

Обновлено в 06:29
Футбол

Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса

Обновлено в 06:43
Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Баскетбол

«Анадолу Эфес» заинтересован в услугах Теодосича

Руководство «Анадолу Эфес» заинтересовано в подписании контракта с разыгрывающим защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Милошем Теодосичем, сообщает Sportando.
Обновлено в 08:23
Спорт

Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку

Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку во время чемпионата России, который проходил в Саранске.
Обновлено в 08:38
Хоккей

«Витязь» в гостях обыграл «Куньлунь»

В Пекине состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором Куньлунь Ред Стар принимал Витязь.
Обновлено в 05:04
Единоборства

Джермалл Чарло победил Матвея Коробова

Обладатель временного титула WBC в среднем весе Джермалл Чарло 22 декабря в Бруклине победил российского боксера Матвея Коробова единогласным решением судей со счетом 119-108 и 116-112 дважды.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Экс-вратарь «МЮ» Шмейхель может войти в состав руководства клуба

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель может войти в состав руководства клуба.
Обновлено в 08:39
ещё по теме
Елизавета Сергеевна Туктамышева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное