Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара. Бразилец прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону на неделю позже установленного срока.

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.

Политика США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400 США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400.

Экономика Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.

Политика Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.

Политика Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Здоровье Двадцать тысяч новых посредников в здравоохранении Только что прошла 2-я Всероссийская конференция "ОМС: права и новые возможности российских пациентов".

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Общество Москву на 36 часов накроют ливни Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.

Политика Зеленский поручил провести Олимпиаду на Украине Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой и министром спорта Игорем Ждановым.

Политика Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.

Политика Лавров не ожидает «потепления» в отношениях России и США Как сообщают "Аргументы и факты", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы развития российско-американских отношений, заявил, что их улучшения в ближайшее время ожидать не стоит.

Политика Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.

Происшествия Самолет рухнул на жилой дом в Чечне Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места С-400 Аналитики американской частной компании Stratfor назвали минусы росссийских зенитных управляемых ракет (ЗУР), которыми оснащен комплекс С-400.

Политика CNN: Ассанж вмешивался в американские выборы из посольства Эквадора Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лично руководил вмешательствами в американские выборы президента в 2016 году, находясь в лондонском посольстве Эквадора, сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчеты о слежке за хакером.

Культура Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Экономика Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год.

Происшествия В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.