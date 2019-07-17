Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка АмерикиСпорт-Экспресс 18:05
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара. Бразилец прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону на неделю позже установленного срока.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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Общество
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Москву на 36 часов накроют ливни
Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
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Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
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Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места С-400
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Политика
CNN: Ассанж вмешивался в американские выборы из посольства Эквадора
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Культура
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
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Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии
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Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
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