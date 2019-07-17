Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара. Бразилец прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону на неделю позже установленного срока.

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

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