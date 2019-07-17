Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка АмерикиСпорт-Экспресс 18:05
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара. Бразилец прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону на неделю позже установленного срока.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
Политика
У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено в 06:48
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Лавров: Вашингтон «науськивает» русофобов на провокации в ПАСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, что провокации в ПАСЕ устраивает агрессивное русофобское меньшинство «при активном науськивании со стороны США», являющихся наблюдателями в Совете Европы.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Политика
Лавров назвал опасной устроенную США «игру мускулами» против Ирана
"Игра мускулами" против Ирана может привести к опасной ситуации, и ответственность за ее "катастрофические последствия" ляжет на Вашингтон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 18:21
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Парма» снова арендовала игрока «Наполи»
Обновлено в 14:02
Политика
Иран отбуксировал сломавшийся в Персидском заливе танкер в свои воды
Иран отбуксировал в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе.
Обновлено в 19:10
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
Глава МВД Италии заявил, что украинские наемники готовились его убить
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что участники ультраправой группировки готовили на него покушение.
Обновлено в 11:48
Наука
Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков
Обновлено в 08:57
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 12:53
Политика
Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота
Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD
Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
Обновлено в 16:15
Экономика
Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 19:05
Наука
Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни землян
Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней, как на Земле.
Обновлено в 15:08