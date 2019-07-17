Футбол

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка АмерикиСпорт-Экспресс 18:05

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара. Бразилец прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону на неделю позже установленного срока.
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Томас Тухель: «Еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“»

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Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Спорт-Экспресс18:05
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