Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка АмерикиСпорт-Экспресс 18:05
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара. Бразилец прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону на неделю позже установленного срока.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку
«Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Кино
В Пермском крае начали снимать фильм «Сердце пармы»
Телеканал «Россия» запускает проект «Сердце пармы», одноименный фильм уже начали снимать в Пермском крае.
Обновлено в 11:08
Общество
Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культуры
Обновлено в 14:04
ЖКХ
Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
Обновлено в 21:02
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.
Обновлено в 15:16
Космос
Российский робот «Федор» получил новое имя перед полетом в космос
Робот "Федор" перед полетом в космос получил новое имя Skybot F-850, сейчас он доставлен в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" для предполетных проверок, рассказали РИА Новости в корпорации.
Обновлено в 20:22
Политика
У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Иванове тигр выбежал на проезжую часть
Животное выбегает на проезжую часть, за ним волочится поводок, намордника на тигре не было.
Обновлено в 08:55
Авто
Представлен обновленный Nissan Skyline для Японии
Компания Nissan представила на домашнем рынке обновлённый седан Skyline, который получил подправленный экстерьер и ассистирующую систему ProPILOT 2.0.
Обновлено в 12:33
Политика
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров
Песков добавил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Технологии
Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным
Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено в 18:51
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео
Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 11:36
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Футбол
«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового
Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
Обновлено в 15:15
Культура
Беглов рассказал о дружбе Санкт-Петербурга с Москвой
Обновлено в 08:29
Политика
Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота
Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено в 09:01
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Госдума утвердила наказания за непропуск «скорой помощи»
Государственная дума в окончательном чтении приняла законы, которые вводят уголовную ответственность за непропуск машины «скорой помощи».
Обновлено в 07:07
Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Здоровье
Глава Псковской области поручил проверить работу детской стоматологии
Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Механическая клавиатура Kinesis Gaming Freestyle Edge RGB разделена на две части
Обновлено в 17:54
Политика
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29