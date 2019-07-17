Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.

Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из „ПСЖ“ еще до Кубка Америки»

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