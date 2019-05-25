Футбол
Тухель продлил контракт с ПСЖ до 2021 годаSoccer.ru 07:39
Томас Тухель продолжит работать с ПСЖ до 30 июня 2021 года. Сегодня французский клуб официально объявил о продлении контракта с главным тренером. Немецкий специалист возглавил команду в июне 2018 года.
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте
На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.
Обновлено в 05:08
Хоккей
Никита Гусев: «Хоккея в исполнении Финляндии было мало»
Нападающий сборной России Никита Гусев высказался о поражении от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2019 (0:1). Кошмар.
Обновлено в 11:48
Авто
Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой
Три года назад концерн FAW начал трансформировать номенклатурную марку Hongqi («Красное знамя»), под которой изначально выпускались лимузины для правящей верхушки, в массовый премиум-бренд для обеспеченной китайской публики.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Алена Шишкова подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Вокруг возлюбленной рэпера всегда ходят слухи. Чаще всего модели приписывали беременность.
Обновлено в 12:30
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой
По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Хоккей
Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).
Обновлено в 12:29
Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 12:10
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей
Финский форвард оценил шансы на победу в матче с Россией
Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу.
Обновлено в 05:44
Общество
Почти 700 московских учителей получили гранты за интерактивных курсов
Почти 700 учителей получили гранты правительства Москвы за создание интерактивных курсов для "Московской электронной школы" (МЭШ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 12:26
Хоккей
Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»
Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР.
Обновлено в 12:42
Политика
Флаг РФ сожгли перед концертом Темниковой в Одессе
Обновлено в 07:43
Автоспорт
Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно
Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30
Хоккей
Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»
Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Авто
Названа дата появления Geely FY11 в России
Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).
Обновлено в 03:51
Спорт
Выступление Плющенко в Японии перенесли на полчаса из-за землетрясения
Выступление двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Японии перенесли на 30 минут из-за землетрясения.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова предстала в образе аристократичной дамы
Знаменитая балерина поделилась снимком, где позирует в образе благородной дамы.
Обновлено в 07:01
Футбол
Гендиректор «Балтики»: 1 процент из 100, что нам придётся играть в ПФЛ
Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев сказал, что клуб, скорее всего, останется в ФНЛ, несмотря на вылет в ПФЛ.
Обновлено в 11:48