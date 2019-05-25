Футбол
Тухель продлил контракт с «ПСЖ»Спорт-Экспресс 07:23
Немецкий специалист Томас Тухель продлил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт парижан. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2020-го.
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Кино
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»
Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено в 14:31
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией
Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
Происшествия
Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста
Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено 23 мая в 11:19
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Космос
Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни
Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 04:45
Спорт
Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии
В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Общество
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Автоспорт
Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра
Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Футбол
Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм
Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»
Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
В российской армии появится должность «Главный сержант»
Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Третьяк назвал игру финнов четкой и цепкой, и сказал, что россияне боролись до конца Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России высказался о выступлении сборной России против финнов в полуфинале чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55