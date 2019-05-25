Футбол

Тухель продлил контракт с «ПСЖ»Спорт-Экспресс 07:23

Немецкий специалист Томас Тухель продлил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт парижан. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2020-го.
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Главные новости дня. «ПСЖ» продлил контракт с Тухелем, «Нижний Новгород» сыграет в стыках

Бомбардир.ру14:20

«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем до 2021 года

Чемпионат07:52

Тухель продлил контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс07:23

Тухель продлил контракт с «ПСЖ»

Советский спорт07:39

«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером

Sport24.ru07:27

«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем

Матч ТВ07:40

«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем до 2021 года

Sports.ru07:27
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Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

Обновлено в 10:04
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»

Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено в 14:31
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Хоккей

Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией

Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
Происшествия

Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста

Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено 23 мая в 11:19
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки

Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Космос

Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни

Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 04:45
Спорт

Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Политика

Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации

Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Общество

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Автоспорт

Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли

Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра

Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Футбол

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм

Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Обновлено в 13:42
Общество

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

В российской армии появится должность «Главный сержант»

Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Третьяк назвал игру финнов четкой и цепкой, и сказал, что россияне боролись до конца Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России высказался о выступлении сборной России против финнов в полуфинале чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
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Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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