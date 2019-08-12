Футбол
Тухель подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры о продаже НеймараРИА Новости 01:01
Главный тренер французского "ПСЖ" Томас Тухель подтвердил информацию о переговорах о трансфере футболиста Неймара.
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Тухель: «Идут переговоры между „ПСЖ“, Неймаром и другим клубом. Не усну, если он уйдет»
Бомбардир.рувчера в 18:10
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
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Обновлено вчера в 22:00
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Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Роспотребнадзор отметил, что дети в России едят слишком много сладкого
Дети в России едят сладкого больше, чем допускают нормативы, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на неназванные исследования.
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Происшествия
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Обновлено в 02:42
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Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
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Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов упрекнул рэпера Оксимирона (Oxxxymiron), прожившего большую часть жизни за границей, в участии в протестной акции в Москве.
Обновлено в 06:57
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса
Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
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Петербуржец избил трех медиков скорой помощи
Пьяный петербуржец набросился на медиков скорой помощи, избив двух врачей и фельдшера.
Обновлено в 07:53
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
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Обновлено в 05:40
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Алена Водонаева не может выйти на связь с сыном и бывшим мужем
С первым мужем Алексеем Малакеевым бывшая участница реалити-шоу «ДОМ-2» Алена Водонаева развелась в 2011 году.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%
Число иностранцев, въехавших в Россию с туристическими целями в первом полугодии 2019 года, составило 1 млн 967 тыс. 221 человек, что на 24,97% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Авто
Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53