Футбол

Тухель подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры о продаже НеймараРИА Новости 01:01

Главный тренер французского "ПСЖ" Томас Тухель подтвердил информацию о переговорах о трансфере футболиста Неймара.
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Тухель сообщил о переговорах «ПСЖ» по Неймару с «другим клубом»

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