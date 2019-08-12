Главный тренер французского "ПСЖ" Томас Тухель подтвердил информацию о переговорах о трансфере футболиста Неймара.

Тухель подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры о продаже Неймара

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