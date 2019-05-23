Тухель подтвердил, что Неймар и Мбаппе могут покинуть «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 14:24

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выступил на пресс-конференции, где ответил на вопрос про будущее лидеров команды Неймара и Мбаппе.

Тухель подтвердил, что Неймар и Мбаппе могут покинуть «ПСЖ»

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