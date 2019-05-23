Футбол
Тухель подтвердил, что Неймар и Мбаппе могут покинуть «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 14:24
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выступил на пресс-конференции, где ответил на вопрос про будущее лидеров команды Неймара и Мбаппе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Томас Тухель: «Хочу, чтобы Неймар и Мбаппе остались. Если нет, мы найдем решения»
Sports.ruвчера в 11:58
Главный тренер «ПСЖ» не исключил, что команду покинут и Мбаппе, и Неймар
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:13
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Общество
Во Владивостоке проверят школу после инцидента с выпускниками
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В российской армии появилось звание главного сержанта
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с 64-Мп камерой
Что касается аппарата Galaxy A70S, то он, как утверждается, станет первым в мире смартфоном с камерой, оборудованной 64-мегапиксельным сенсором.
Обновлено вчера в 05:38
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
«Мое тело становится дряблым» — Деми Мур устала бороться со старением
Актриса не можете смириться с тем, что наступает старение, и с тем, что она уже не может с ним справиться, даже с помощью всех благ эстетической медицины.
Обновлено в 02:00
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Путешествия
Задержавшиеся на Хайнане российские туристы вылетели в Москву
Российские туристы, которые не могли с 22 мая вылететь с острова Хайнань из-за проблем с самолетом, отправлены в Москву.
Обновлено в 04:15
Политика
Экс-губернатора Хакасии лишили еще и входного билета в Кремль
На встречу в Кремль с главой государства позвали экс-губернаторов - Бориса Дубровского (Челябинская область), Александра Бердникова (Алтай), Марину Ковтун (Мурманская область), Юрия Берга (Оренбургская область), Алексея Орлова (Калмыкия) и Амана Тулеева (Кузбасс).
Обновлено в 01:50
Авто
Обновленный Haval H9 показали на первых фото
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье
Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ
Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено 22 мая в 12:05
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Обновлено в 04:23
Хоккей
В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией
Обновлено вчера в 19:36
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40