Футбол
Тухель: переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутсяЧемпионат вчера в 17:53
Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше.
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Тухель: «Идут переговоры между „ПСЖ“, Неймаром и другим клубом. Не усну, если он уйдет»
Бомбардир.рувчера в 18:10
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Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено вчера в 16:22
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Зрители заметили ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 01:16
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Лещук оценил переход форварда Филиппа в стан «Динамо»
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Музыка
Фадеева и Наргиз заподозрили в пиаре на фоне скандала
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Aurus Senat стал главным экспонатом выставки в Туркмении
Отечественный седан приковал внимание общественности на Международной автомобильной выставке «Türkmen sährasy-2019», открывшейся сегодня в Туркмении.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем
Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года, и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Авто
Студенты из Сибири разработали беспилотный Lada-катафалк
Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки
В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.
Обновлено в 00:10
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина
Следите за состоянием зубов ребенка с самого раннего возраста, советует Департамент здравоохранения Москвы.
Обновлено в 01:42
Политика
Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани
С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 01:28
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16