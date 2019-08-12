Футбол

Тухель: переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутсяЧемпионат вчера в 17:53

Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше.
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Тухель сообщил о переговорах «ПСЖ» по Неймару с «другим клубом»

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