Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше.

Тухель: переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся

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