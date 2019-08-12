Футбол
Тухель: переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутсяЧемпионат вчера в 17:53
Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше.
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Тухель: «Идут переговоры между „ПСЖ“, Неймаром и другим клубом. Не усну, если он уйдет»
Бомбардир.рувчера в 18:10
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Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Экономика
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов
В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Российские ПВО авиабазы Хмеймим сбили 6 ударных беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Toyota разработал систему, помогающую не спутать газ с тормозом
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Наука
В Эгейском море нашли остатки пяти кораблекрушений
У побережья греческого острова Левита нашли пять затонувших античных судов, датированных периодом с III века до нашей эры до периода раннего христианства, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции.
Обновлено 09 августа в 07:21
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Глава ГИБДД сделал важное для всех водителей заявление
Руководитель ГИБДД Михаил Черников выступил против знаков-ловушек для российских автомобилистов.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о норме потребления сахара детьми
Роспотребнадзор рассказал о норме потребления добавленного сахара несовершеннолетними детьми, позволяющей им не портить свое здоровье.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк задолжала судебным приставам 1,6 млн рублей
Речь идет о 1,6 млн рублей, которые из-за невозврата пытаются получить с Заворотнюк судебные приставы-исполнители.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено 10 августа в 06:56
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Общество
Как учеба влияет на будущую пенсию, рассказали в Пенсионном фонде
В ПФР рассказали, как учеба повлияет на будущую пенсию.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28
Жертвами супертайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян стали по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает People's Daily China в Twitter.
Обновлено 10 августа в 22:38
Культура
Волгоградцев приглашают в парк смотреть кино под звездами
Обновлено в 00:34
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке
Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29