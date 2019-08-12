Футбол
Тухель: переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутсяЧемпионат вчера в 17:53
Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше.
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Тухель: «Идут переговоры между „ПСЖ“, Неймаром и другим клубом. Не усну, если он уйдет»
Бомбардир.рувчера в 18:10
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:27, Вашингтон
Наука
Российские ученые выяснили, как защитить курильщиков от рака легких
Российские ученые обнаружили уникальный белок Lynх1, которых находится в тканях легких.
Обновлено 10 августа в 09:31
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Теннис
Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.
Обновлено в 00:32
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Петербурге задержан мошенник, выманивший у дагестанца 12 млн рублей
Сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали злоумышленника, который похитил у уроженца Дагестана 12 миллионов рублей, предназначавшихся для покупки квартиры в Северной столице.
Обновлено в 03:06
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Агент Рибери: со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку
Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского "Локомотива".
Обновлено в 02:45
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Политика
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.
Обновлено в 01:09
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Никита Белых рассказал о работе в колонии
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.
Обновлено в 03:06
Футбол
Вратарь «Барселоны» Нето выбыл на месяц из-за травмы
Голкипер испанского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Дети погибли при пожаре в детском саду в США
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Селтика» Форреста за €13 млн
Петербургский "Зенит" намерен купить полузащитника шотландского "Селтика" Джеймса Форреста. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.
Обновлено в 02:26
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса
Имя игрока, который будет выступать только в чемпионате Евролиги, будет названо тренерским штабом перед началом официальных матчей.
Обновлено в 03:19