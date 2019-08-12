Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше.

Тухель: переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся

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Теннис Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.

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