Футбол
Тухель объяснил поражение от «Нанта»Матч ТВ 02:52
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Нанта» (2:3) в матче 28-го тура чемпионата Франции.
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Футбол
Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений стало нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Авто
Hyundai представила новый седан Sonata
Экстерьер новинки отличается от актуального поколения седана новой концепцией дизайна корейской марки.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Энергетика
Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа
За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Авто
Lincoln представил свой самый маленький кроссовер Corsair
В рамках автосалона американская компания представила свой самый маленький SUV — Corsair. Новый Lincoln Corsair сменит в модельном ряду MKC.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой
Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.
Обновлено в 08:17
Политика
«Репортеры без границ» опустили Россию в рейтинге свободы прессы
«Репортеры без границ» каждый год составляет рейтинг свободы прессы. В этом году Россия заняла 149-е место из 180, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Игры
Брутальный боевик Redeemer: Enhanced Edition выйдет 25 июня
«Бука» и Sobaka Studio объявили дату релиза брутального экшена Redeemer: Enhanced Edition на консолях — игра выйдет 25 июня.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Политика
Парламент Греции требует от Германии репараций
Большинство членов парламента Греции проголосовали за принятие предложения к правительству страны о начале переговоров с Германией по выплате Афинам репараций за ущерб, нанесенный во время Первой и Второй мировых войн.
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
У игрока «Зенита» Ракицкого родился сын
Обновлено в 08:58
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Кино
Вышел русский трейлер первого спин-оффа «Форсажа»
Обновлено в 09:10
Общество
Потепление до 19 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели
Повышение температуры до 19 градусов тепла и сухая погода ожидается в Москве в начале следующей недели.
Обновлено в 08:13
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Открытое горение в бизнес-центре в Челябинске ликвидировано
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 310 кв. м в здании бизнес-центра «Аврора» в Челябинске.
Обновлено в 09:20
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Футбол
Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не остался в стороне от большой даты в жизни клуба.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45