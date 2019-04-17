Футбол
Тухель объяснил поражение от «Нанта»Матч ТВ 02:52
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Нанта» (2:3) в матче 28-го тура чемпионата Франции.
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Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Обновлено в 05:22
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которому стало плохо во время проведения с ним следственных действий, перевели в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Португалии несколько человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
На острове Мадейра в Португалии в ДТП с туристическим автобусом погибли несколько человек.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля
В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Общество
Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
"Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Авто
Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»
Отечественный автопроизводитель УАЗ сообщил о старте продаж обновленного варианта «Буханки» с внедорожными элементами.
Обновлено вчера в 03:55
Экономика
Закон об ипотечных каникулах окончательно принят Госдумой
Госдума приняла в третьем закон об ипотечных каникулах, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:38
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Здоровье
Проект «Современная медицина» в Кузбассе набирает обороты
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:27
Общество
Кабмин отправил на доработку проект по ограничению продаж сим-карт
Правительство поддержит законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, если он будет доработан.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Ополченец ДНР добился выплаты российской пенсии
Военный пенсионер Михаил Заикин добился в Центральном суде Волгограда, чтобы ему была выплачена пенсия и за несколько последних лет, когда он служил в милиции непризнанной ДНР на востоке Украины.
Обновлено в 05:10
Политика
КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах
Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.
Обновлено в 03:45
Политика
В Кремле рассказали о переговорах с советником Трампа
Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл встречалась в Москве с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:05
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Игры
Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно
Обновлено в 03:07