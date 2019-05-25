Футбол
Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»Sports.ru вчера в 22:41
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном назначении в парижский клуб Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет «Ювентус».
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Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Обновлено в 07:27
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
На церемонии присутствовало множество гостей, торжество состоялось в Киеве. В социальных сетях появились кадры праздника.
Обновлено 23 мая в 14:37
Общество
Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду
Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.
Обновлено вчера в 10:20
Интернет
Данные 885 миллионов людей оказались в открытом доступе из-за утечки
Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце
Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько времени можно находиться на солнце без специальных защитных средств.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе
Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено 23 мая в 08:44
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Политика
Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест
Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
Космос
SpaceX вывела на орбиту первые спутники для глобального интернета
На страничке SpaceX в Twitter говорится, что спутники Starlink были выведены в космос ракета-носителем Falcon 9. Отметим, что проект системы околоземных спутников Starlink, который разрабатывает SpaceX, должен обеспечить население Земли недорогим широкополосным доступом в интернет.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Мальчик, которого искали в карьере в Челябинской области, утонул
Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду.
Обновлено вчера в 12:35
Технологии
В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал»
Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Обновлено в 04:27
Политика
В Крыму призвали украинский Генштаб не махать кулаками после драки
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев не «махать кулаками после драки», передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 07:10
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Технологии
Лаборатория Касперского зафиксировала рост числа мобильных троянов
В этом году эксперты компании зафиксировали около 30 тысяч банковских троянов, к сравнению, в 2018 году это число немного не дотягивало до 19 тысяч.
Обновлено вчера в 06:49
Общество
Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии
Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
Обновлено в 04:58