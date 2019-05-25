Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»Sports.ru вчера в 22:41

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном назначении в парижский клуб Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет «Ювентус».

Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»

Политика Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Шоу-бизнес В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских На церемонии присутствовало множество гостей, торжество состоялось в Киеве. В социальных сетях появились кадры праздника.

Общество Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.

Интернет Данные 885 миллионов людей оказались в открытом доступе из-за утечки Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость.

Здоровье Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько времени можно находиться на солнце без специальных защитных средств.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Политика Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.

Политика Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Происшествия Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.

Хоккей Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019 Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.

Происшествия Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.

Космос SpaceX вывела на орбиту первые спутники для глобального интернета На страничке SpaceX в Twitter говорится, что спутники Starlink были выведены в космос ракета-носителем Falcon 9. Отметим, что проект системы околоземных спутников Starlink, который разрабатывает SpaceX, должен обеспечить население Земли недорогим широкополосным доступом в интернет.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.

Происшествия В Севастополе сгорел дельфинарий По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.

Спорт Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.

Технологии В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал» Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Крыму призвали украинский Генштаб не махать кулаками после драки Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев не «махать кулаками после драки», передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Технологии Лаборатория Касперского зафиксировала рост числа мобильных троянов В этом году эксперты компании зафиксировали около 30 тысяч банковских троянов, к сравнению, в 2018 году это число немного не дотягивало до 19 тысяч.