Футбол

Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»Sports.ru вчера в 22:41

1 фото
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном назначении в парижский клуб Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет «Ювентус».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Томас Тухель: Аллегри в «ПСЖ»? Такое ощущение, что все знают то, чего не знаю я

Советский спорт01:51

Томас Тухель: «Складывается впечатление, что все знают что-то о моем будущем»

Спорт-Экспресс01:49

Тухель - о будущем в «ПСЖ» : «Такое чувство, что все знают то, чего не знаю я»

ProstoProSport00:31

Тухель – о будущем: такое чувство, что все знают то, чего не знаю я

Чемпионатвчера в 22:14

Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»

Sports.ruвчера в 22:41

Тухель: «Говорите, Аллегри придёт в ПСЖ? Мне стоит беспокоиться?»

Soccer.ruвчера в 18:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск

Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Армия Хафтара подошла к Триполи

Обновлено в 00:45
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол

Клаудио Раньери: «Роналду работает как на первых своих тренировках»

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил восхищение трудолюбием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
Политика

Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли три человека

Обновлено в 00:28
Хоккей

Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира

В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией.
Обновлено в 00:28
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Культура

Традиции Венских балов возродили в Москве

Традиционный Венский бал пройдет в Москве 25 мая.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Здоровье

Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций

Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:54
Футбол

В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ

В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Технологии

Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей

Сложили корону. Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции, выигравшая два последних чемпионата мира по хоккею, в четвертьфинале турнира 2019 года в Словакии сенсационно проиграла в овертайме финнам, состав которых был далек от оптимального.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено вчера в 11:48
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Обновлено вчера в 07:24
Авто

С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей

В течение 2015 года базовая комплектация получала прибавку к цене еще 4 раза и к концу года самый бюджетный седан Granta был доступен уже 368 тыс. руб.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Ученые придумали, как бороться с хронической бессонницей без таблеток

С 1903 года веронал уже массово прописывали пациентам от бессонницы.
Обновлено в 01:00
Кино

В американском сериале «Чернобыль» показали голых тульских шахтеров

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС американский канал НВО запустил мини-сериал Chernobyl, созданный Крэйгом Мазином.
Обновлено в 00:21
Космос

Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну

Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein

Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
Обновлено в 01:17
Здоровье

Эксперты назвали 12 признаков больных почек

Эксперты перечислили симптомы больных почек и назвали 12 признаков, позволяющих определить имеющиеся проблемы.
Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах

Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.
Обновлено вчера в 16:50
Космос

Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР

Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.
Обновлено вчера в 02:46
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам

Напомним, чистая прибыль Сбербанка по стандартам бухгалтерского учета в январе – марте составила 218,2 миллиарда рублей, повысившись на 11,4%. Ранее Греф говорил, что банк в настоящее время ведет переговоры с ЦБ о присоединении к системе быстрых платежей.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Обновлено вчера в 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томас Тухель
Немецкий футболист
Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное