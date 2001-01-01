Футбол
Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»Sports.ru вчера в 22:41
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном назначении в парижский клуб Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет «Ювентус».
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Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
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Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
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Армия Хафтара подошла к Триполи
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Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
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Футбол
Клаудио Раньери: «Роналду работает как на первых своих тренировках»
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил восхищение трудолюбием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
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В Подмосковье в ДТП погибли три человека
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Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира
В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией.
Обновлено в 00:28
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Культура
Традиции Венских балов возродили в Москве
Традиционный Венский бал пройдет в Москве 25 мая.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Здоровье
Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
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Футбол
В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ
В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Технологии
Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить
Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей
Сложили корону. Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМ по хоккею
Сборная Швеции, выигравшая два последних чемпионата мира по хоккею, в четвертьфинале турнира 2019 года в Словакии сенсационно проиграла в овертайме финнам, состав которых был далек от оптимального.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Обновлено вчера в 11:48
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено вчера в 07:24
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
В течение 2015 года базовая комплектация получала прибавку к цене еще 4 раза и к концу года самый бюджетный седан Granta был доступен уже 368 тыс. руб.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Ученые придумали, как бороться с хронической бессонницей без таблеток
С 1903 года веронал уже массово прописывали пациентам от бессонницы.
Обновлено в 01:00
Кино
В американском сериале «Чернобыль» показали голых тульских шахтеров
В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС американский канал НВО запустил мини-сериал Chernobyl, созданный Крэйгом Мазином.
Обновлено в 00:21
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено вчера в 10:03
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Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
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Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein
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Обновлено в 01:17
Здоровье
Эксперты назвали 12 признаков больных почек
Эксперты перечислили симптомы больных почек и назвали 12 признаков, позволяющих определить имеющиеся проблемы.
Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах
Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.
Обновлено вчера в 16:50
Космос
Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР
Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.
Обновлено вчера в 02:46
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
Напомним, чистая прибыль Сбербанка по стандартам бухгалтерского учета в январе – марте составила 218,2 миллиарда рублей, повысившись на 11,4%. Ранее Греф говорил, что банк в настоящее время ведет переговоры с ЦБ о присоединении к системе быстрых платежей.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5
Обновлено вчера в 20:45