Футбол

Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»Sports.ru вчера в 22:41

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном назначении в парижский клуб Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет «Ювентус».
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Томас Тухель: «Все только и говорят о приходе Аллегри в «ПСЖ». Вы знаете что-то, чего не знаю я?»

Матч ТВ05:03

Тухель — о возможном приходе Аллегри в «ПСЖ»: «Кажется, все знают то, чего не знаю я»

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Томас Тухель: «Складывается впечатление, что все знают что-то о моем будущем»

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Томас Тухель: Аллегри в «ПСЖ»? Такое ощущение, что все знают то, чего не знаю я

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Тухель – о будущем: такое чувство, что все знают то, чего не знаю я

Чемпионатвчера в 22:14

Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»

Sports.ruвчера в 22:41

Тухель: «Говорите, Аллегри придёт в ПСЖ? Мне стоит беспокоиться?»

Soccer.ruвчера в 18:58
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Армия и оружие

Бывшие военнослужащие призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране

Военные попросили президента США Дональда Трампа не развязывать войну в Иране.
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Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
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Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

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Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Политика

Зеленского пригласили посетить Канаду

Владимир Зеленский может нанести визит в Канаду 2 июля. Об этом сообщил посол страны на Украине Роман Ващук.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

В США двух военных наказали за распитие алкоголя на авиабазе

Двух военнослужащих американских ВВС привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг, сообщает канал CNN со ссылкой на заявление ведомства.
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Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Кино

Умер Пьер Ате

Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Обновлено в 06:08
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Футбол

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.
Обновлено в 04:25
Политика

Украинская прокуратура пообещала вызвать Порошенко на допрос

Речь идет в частности о легализации незаконно полученных доходов, неуплате налогов, хищении средств у украинской армии.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша

Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

Киевские боевики открыли массированный огонь по окраинам Донецка

Обновлено в 06:20
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Политика

Суд заблокировал финансирование стены Трампа из военного бюджета

Калифорнийский суд позаботился о том, чтобы строительство стены на границе с Мексикой было остановлено из-за наложенного запрета на использование для реализации проекта денег из военного бюджета.
Обновлено в 04:53
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено в 03:40
Происшествия

Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно

Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Общество

Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов

Уральские журналисты едва не лишились доступа к своим telegram-каналам, которые были атакованы с ip-адресов из Испании.
Обновлено в 04:46
Политика

Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе

Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Кино

Фильм о Сонике перенесли на 2020 год

Режиссёр «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил, что премьера фильма переносится на 14 февраля 2020 года.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку

«Водитель автомобиля иностранного производства, 1995 года рождения, не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта», — указано в сообщении.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

В России модернизируют советскую систему «Град»

«Град» предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, бронетранспортёров и командных пунктов.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Уилл Смит отругал сына за опоздание на премьеру «Аладдина»

Обновлено в 04:05
Происшествия

Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке.
Обновлено в 05:35
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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