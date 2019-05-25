Футбол
Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»Sports.ru вчера в 22:41
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном назначении в парижский клуб Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет «Ювентус».
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Армия и оружие
Бывшие военнослужащие призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране
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Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
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Обновлено 23 мая в 10:12
Политика
Зеленского пригласили посетить Канаду
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Обновлено в 04:54
Армия и оружие
В США двух военных наказали за распитие алкоголя на авиабазе
Двух военнослужащих американских ВВС привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг, сообщает канал CNN со ссылкой на заявление ведомства.
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Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
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Кино
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Музыка
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Футбол
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Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.
Обновлено в 04:25
Политика
Украинская прокуратура пообещала вызвать Порошенко на допрос
Речь идет в частности о легализации незаконно полученных доходов, неуплате налогов, хищении средств у украинской армии.
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Происшествия
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Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Политика
Суд заблокировал финансирование стены Трампа из военного бюджета
Калифорнийский суд позаботился о том, чтобы строительство стены на границе с Мексикой было остановлено из-за наложенного запрета на использование для реализации проекта денег из военного бюджета.
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Происшествия
Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Общество
Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов
Уральские журналисты едва не лишились доступа к своим telegram-каналам, которые были атакованы с ip-адресов из Испании.
Обновлено в 04:46
Политика
Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе
Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Кино
Фильм о Сонике перенесли на 2020 год
Режиссёр «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил, что премьера фильма переносится на 14 февраля 2020 года.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку
«Водитель автомобиля иностранного производства, 1995 года рождения, не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта», — указано в сообщении.
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Армия и оружие
В России модернизируют советскую систему «Град»
«Град» предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, бронетранспортёров и командных пунктов.
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Шоу-бизнес
Уилл Смит отругал сына за опоздание на премьеру «Аладдина»
Обновлено в 04:05
Происшествия
Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде
В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке.
Обновлено в 05:35
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49