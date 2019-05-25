Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»Sports.ru вчера в 22:41

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном назначении в парижский клуб Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет «Ювентус».

Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»

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