Футбол
Тухель дисквалифицирован на один матч чемпионата ФранцииSport24.ru 02:41
Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес наказание главному тренеру «ПСЖ» Томасу Тухелю. За удаление в концовке матча 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» (2:2) специалист дисквалифицирован на одну игру чемпионата.
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Тухель дисквалифицирован на один матч лиги 1 за удаление в игре со «Страсбуром»
Sports.ruвчера в 16:32
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