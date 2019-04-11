Футбол

Тухель дисквалифицирован на один матч чемпионата ФранцииSport24.ru 02:41

Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес наказание главному тренеру «ПСЖ» Томасу Тухелю. За удаление в концовке матча 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» (2:2) специалист дисквалифицирован на одну игру чемпионата.
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СМИ: Тухель дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции

РИА Новости04:43

Тухель дисквалифицирован на один матч Лиги 1

Матч ТВ03:22

Тухель дисквалифицирован на один матч лиги 1 за удаление в игре со «Страсбуром»

Sports.ruвчера в 16:32

Тухель дисквалифицирован на один матч Лиги 1

Чемпионат03:16

Тухель дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Sport24.ru02:41

Тухель дисквалифицирован на 1 игру чемпионата Франции

Евро-футбол.ру03:23

Тухель дисквалифицирован на один матч Лиги 1

Sportbox.RU03:22
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