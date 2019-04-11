Футбол
Тухель дисквалифицирован на один матч Лиги 1Чемпионат 03:16
После 31 тура «ПСЖ», набрав 81 очко, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лилль» (61) занимает второе место в таблице. 45-летний Тухель возглавил парижский клуб минувшим летом.
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Тухель дисквалифицирован на один матч лиги 1 за удаление в игре со «Страсбуром»
Sports.ruвчера в 16:32
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия
В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу
"В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:55
Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по врагам КНДР
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству.
Обновлено в 02:37
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
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Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Политика
Шефчович рассказал о ситуации с диалогом по «Северному потоку — 2»
Еврокомиссия вряд ли получит до конца первого полугодия мандат на начало переговоров с РФ о создании межправсоглашения по работе газопровода "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
Обновлено в 03:42
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Компания Subaru представит Outback нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера намечена на 17 апреля.
Обновлено в 04:42
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов
В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек.
Обновлено в 01:53
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео
Сплав по реке Медведица в Тверской области оказался фатальным для байдарочника из подмосковной Дубны — он утонул на глазах у приятелей, которые снимали видео о прохождении плотины.
Обновлено в 03:44
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Назван главный ночной симптом рака
Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Финансы
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций, следует из постановления правительства от 4 апреля.
Обновлено в 04:00
Недвижимость
Каршеринг снижает спрос на машиноместа в подземных паркингах московских новостроек - мнение
Аренда машиномест в подземных паркингах ЖК массовых сегментов пользуется популярностью: за год спрос на нее вырос с 32% до 54%, в то время как 46% собственников авто все еще предпочитают приобретать машиноместа.
Обновлено в 03:50
Общество
Нехорошая китайская квартира. Брюс Ли против улицы Рубинштейна
Концепцию "живого, демократичного места с китайской кухней" разработали рестораторы Алексей Крылов и Александр Прокофьев, ранее реализовавшие такие проекты как Gastroli, Jungle и гастробары "Компания".
Обновлено в 04:31
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Политика
Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
Обновлено в 02:10
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Авто
Представлены дизельные версии Audi S6 и S7
Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений
В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Японская компания распространяет карты России без Курильских островов
Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.
Обновлено в 04:37
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 04:13
Происшествия
Два человека пострадали в Ингушетии при нападении сбежавшего медведя
Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД по Ингушетии, проверка обстоятельств инцидента уже помогла выявить, что животное сбежало не с территории частного домовладения, а из парка отдыха "25 лет Республике Ингушетия".
Обновлено вчера в 14:02