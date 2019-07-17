Футбол

Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из „ПСЖ“ еще до Кубка Америки»Бомбардир.ру вчера в 18:19

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.
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Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Спорт-Экспрессвчера в 18:05

Тухель: «Я знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ»

Soccer.ruвчера в 18:42

Главный тренер «ПСЖ»: «Я знаю, что Неймар решил покинуть клуб»

Sport.ruвчера в 18:28

Главный тренер «ПСЖ» Тухель подтвердил желание Неймара покинуть клуб

Sport24.ruвчера в 17:14

Томас Тухель: «Еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“»

Sports.ruвчера в 17:52

Томас Тухель: «Я знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“ еще до старта Кубка Америки»

Sportbox.RUвчера в 17:28

Томас Тухель: «Я знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“ еще до старта Кубка Америки»

Матч ТВвчера в 17:28
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Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика

Песков: Россия не считает объективным следствие по делу MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает следствие и суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing объективными.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Бизнес-джет едва не разбился в Пулково

Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Здоровье

Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке

Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Политика

Володин предложил внести поправки в Конституцию России

В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Музыка

Скончался южноафриканский певец Джонни Клегг

В ЮАР в результате длительной болезни ушел из жизни 66-летний известный музыкант Джонни Клегг.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Общество

ФНС прокомментировала сообщения о сбое в реестре ЗАГСов

В ФНС России прокомментировали сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков

Во вторник, 16 июля, петербуржцы дозаявили для участия в РПЛ нападающих Антона Заболотного, Александра Еловских и Даниила Макеева, полузащитников Сергея Иванова, Никиту Колдунова, Максима Левина и Кирилла Макеева и защитников Сергея Бугриева и Томаса Рукаса.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке

В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

Обновлено в 04:54
Общество

В Благовещенске ливнями подтопило улицы

Минувшей ночью в Благовещенске прошли обильные ливни, во время которых на улицы города выпало 54 миллиметра осадков, сообщает 17 июля «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Политика

В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года

Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Обновлено в 08:18
Экономика

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
Обновлено в 07:06
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
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