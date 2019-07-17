Футбол
Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из „ПСЖ“ еще до Кубка Америки»Бомбардир.ру вчера в 18:19
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.
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Томас Тухель: «Я знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“ еще до старта Кубка Америки»
Sportbox.RUвчера в 17:28
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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На что София быстро отреагировала и оттолкнула мужчину рукой. После этого поклонник смутился и вышел из зрительного зала.
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В Чечню из Сирии вернулись около 300 военнослужащих
Всего домой вернулись около 300 военнослужащих, которые успешно выполнили специальные задачи в Сирии.
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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
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Происшествия
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Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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