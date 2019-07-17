Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.

Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из „ПСЖ“ еще до Кубка Америки»

Политика Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму "Ежедневно границу с Крымом пересекают от 8000 до 10000 граждан Украины, большинство из которых сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов сотрудниками ФСБ и пограничной службы России", - заявил он, добавив, что проверки длятся часами.

Кино Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.

Политика ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.

Экономика Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Общество 75 лет назад по улицам Москвы провели колонны пленных немцев 75 лет назад сотрудники НКВД и бойцы Красной армии провели по улицам и проспектам Москвы колонны пленных немцев, захваченных в процессе освобождения Белоруссии.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника, который хотел ее поцеловать На что София быстро отреагировала и оттолкнула мужчину рукой. После этого поклонник смутился и вышел из зрительного зала.

Армия и оружие Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Недвижимость Число новых поселков в Подмосковье сократилось на треть за пять лет За первые шесть месяцев 2019 года на первичном загородном рынке Подмосковья в продажу вышло 30 новых поселков.

Армия и оружие В Чечню из Сирии вернулись около 300 военнослужащих Всего домой вернулись около 300 военнослужащих, которые успешно выполнили специальные задачи в Сирии.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Спорт Загитова открыла бутылку ударом конька Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.