Футбол

Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из „ПСЖ“ еще до Кубка Америки»Бомбардир.ру вчера в 18:19

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.
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Главный тренер «ПСЖ» Тухель подтвердил желание Неймара покинуть клуб

Sport24.ruвчера в 17:14

Тухель: «Я знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ»

Soccer.ruвчера в 18:42

Томас Тухель: «Я знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“ еще до старта Кубка Америки»

Матч ТВвчера в 17:28

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Спорт-Экспрессвчера в 18:05

Томас Тухель: «Еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“»

Sports.ruвчера в 17:52

Томас Тухель: «Я знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“ еще до старта Кубка Америки»

Sportbox.RUвчера в 17:28

Главный тренер «ПСЖ»: «Я знаю, что Неймар решил покинуть клуб»

Sport.ruвчера в 18:28
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Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму

"Ежедневно границу с Крымом пересекают от 8000 до 10000 граждан Украины, большинство из которых сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов сотрудниками ФСБ и пограничной службы России", - заявил он, добавив, что проверки длятся часами.
Обновлено вчера в 20:07
Кино

Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити

Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Крыму возбудили дела по факту массового отравления детей в Евпатории

Обновлено в 04:20
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

Эмери пообещал болельщикам «Арсенала» несколько громких трансферов

Обновлено в 00:59
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Обновлено в 02:24
Общество

75 лет назад по улицам Москвы провели колонны пленных немцев

75 лет назад сотрудники НКВД и бойцы Красной армии провели по улицам и проспектам Москвы колонны пленных немцев, захваченных в процессе освобождения Белоруссии.
Обновлено в 02:54
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника, который хотел ее поцеловать

На что София быстро отреагировала и оттолкнула мужчину рукой. После этого поклонник смутился и вышел из зрительного зала.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения

Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года

За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 20:33
Недвижимость

Число новых поселков в Подмосковье сократилось на треть за пять лет

За первые шесть месяцев 2019 года на первичном загородном рынке Подмосковья в продажу вышло 30 новых поселков.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В Чечню из Сирии вернулись около 300 военнослужащих

Всего домой вернулись около 300 военнослужащих, которые успешно выполнили специальные задачи в Сирии.
Обновлено в 04:11
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

«Новая газета» опубликовала еще одно видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

«Новая газета» опубликовала восстановленное экспертами видео с пытками заключенных ярославской ИК-1. Уголовное дело по нему не возбуждено.
Обновлено в 04:40
Политика

Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:41
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
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