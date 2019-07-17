Футбол
Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из „ПСЖ“ еще до Кубка Америки»Бомбардир.ру вчера в 18:19
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.
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Томас Тухель: «Я знал, что Неймар хочет уйти из „ПСЖ“ еще до старта Кубка Америки»
Sportbox.RUвчера в 17:28
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Изначально выборы в Верховную раду должны были состоятся в октябре, однако в мае новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Обновлено в 02:22
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи
Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Политика
Лавров оценил, когда будет восстановлено авиасообщение с Грузией
Известно, что запрет носит временный характер - пока в Грузии не стабилизируется ситуация и отношения с Россией не вернутся к добрососедским.
Обновлено в 03:05
Спорт
Загитова открыла бутылку ударом конька
Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Технологии
Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok
Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено вчера в 05:32
Футбол
Глушакову предлагали контракт с зарплатой € 300 тысяч
По информации издания, клуб из столицы Татарстана предлагал футболисту контракт на один год с зарплатой в размере около € 300 тыс. Казанцы вели переговоры с игроком до расторжения его соглашения с московским "Спартаком".
Обновлено в 02:28
Наука
Перестройка хроматина мало повлияла на активность генов внутри него
Немецкие исследователи обнаружили, что у плодовой мушки Drosophila melanogaster после масштабной перестройки трехмерной структуры хроматина уровень экспрессии многих генов остается таким же, как и до нее.
Обновлено в 02:37
Недвижимость
В России подорожала аренда жилья
Рост цен на первичную и вторичную недвижимость в России спровоцировал и повышение ставок долгосрочной аренды жилья.
Обновлено в 00:41
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Общество
Свыше 4% месячной нормы осадков выпало в Москве за день
В районе Ленинградского шоссе в столице за день выпало более 4% месячной нормы осадков, с начала июля в Московском регионе пока наблюдается дефицит по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено 15 июля в 05:08
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Московскую станцию метро «Стахановская» оформят в духе конструктивизма
Станцию метро "Стахановская" Некрасовской линии московского метро оформят в духе конструктивизма, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые вывезла сына на море
Актриса совместила отдых и работу. Актриса Мария Порошина привезла четверых детей, включая полугодовалого сына Андрея, на Черное море.
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Музыка
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка
София Ротару оттолкнула фаната во время концерта
Некоторые поклонники звезды говорят, что в последнее время Ротару ведет себя несколько надменно — раньше, как отмечают фанаты, она не позволяла себе отталкивать людей с цветами.
Обновлено в 03:16
Авто
Представлен Subaru Chiffon второго поколения
Старт продаж модели Subaru Chiffon второго поколения в Японии назначен на 25 июля.
Обновлено вчера в 10:13
Авто
Новый Audi S8 появится в РФ в следующем году
Роскошный седан Audi S8 получил plug-in гибридный блок на основе турбированного V8, суммарная мощность которого составляет 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено в 02:55
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48