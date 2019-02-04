Футбол
Тухель: «У ПСЖ нет второго Неймара или второго Верратти»Soccer.ru 01:08
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:2). Понятно, что у нас нет второго Неймара или второго Верратти, но я абсолютно доверяю своим футболистам.
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