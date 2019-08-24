Футбол
Тухель: «Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим»Soccer.ru 09:12
Наставник ПСЖ Томас Тухель оценил шансы форварда Неймара сыграть в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Неймару нужно определиться со своим будущим.
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Кубок мэра Москвы проходит с 22 по 25 августа.
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не хочет проводить бой против россиянина Андрея Федосова.
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В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
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Авто
Объявлена стоимость одной из самых мощных моделей Ferrari
Стоимость новинки компания оценила в 430 000 евро. В продажу авто поступит уже в конце 2019 года.
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Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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Медики назвали самую полезную для человека рыбу
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