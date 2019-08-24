Футбол

Тухель: «Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим»Soccer.ru 09:12

Наставник ПСЖ Томас Тухель оценил шансы форварда Неймара сыграть в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Неймару нужно определиться со своим будущим.
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Тухель: «Неймар в хорошей форме, но пока его ситуация не ясна, он не может играть»

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Тухель: Неймар не будет играть, пока не прояснится ситуация с его будущим

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Спорт-Экспресс08:07

Наставник «ПСЖ» высказался о ситуации с Неймаром

Газета.Ru08:01
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
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