Наставник ПСЖ Томас Тухель оценил шансы форварда Неймара сыграть в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Неймару нужно определиться со своим будущим.

Тухель: «Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим»

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