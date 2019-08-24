Футбол
Тухель: «Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим»Soccer.ru 09:12
Наставник ПСЖ Томас Тухель оценил шансы форварда Неймара сыграть в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Неймару нужно определиться со своим будущим.
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Футбол
«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
Обновлено в 09:49
Общество
Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть
Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.
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В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
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Футбол
«Динамо» в гостях обыграло «Тамбов»
«Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 08:56
Политика
Трамп приказал американским компаниям перенести производство из Китая
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Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Политика
Шойгу предложил Молдавии начать утилизацию боеприпасов в Приднестровье
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил ему утилизацию Россией боеприпасов в Приднестровье, написал молдавский лидер в Facebook.
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Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:45
Кино
В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Музыка
Чичерина назвала Крым жемчужиной России
Обновлено в 07:18
Футбол
Круговой не боится конкуренции в «Зените»
Защитник "Зенита" Данил Круговой заявил, что не боится конкуренции в петербургском клубе, передает Sport24.
Обновлено в 07:45
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Политика
Песков сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Как пояснил представитель Кремля, главы угледобывающих регионов рассказали Путину, что выполняющие одну и ту же работу шахтеры получают разную зарплату.
Обновлено в 08:54
Политика
Зеленский создал интригу вокруг назначения на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Кино
В Сети появился трейлер нового телесериала о «Звездных войнах»
Недавно поклонники смогли увидеть трейлер к телесериалу «Мандалорец». Проект объявлен эксклюзивом от стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:21
Общество
Аксенов исключил возвращение фестиваля «КаZантип»
Глава Крыма Сергей Аксенов исключил возвращение фестиваля электронной музыки "КаZантип" в том виде, в каком он проводился в последние годы.
Обновлено в 07:24
Политика
Посольство США запросило срочный доступ к Полу Уилану
В американском посольстве обеспокоены состоянием здоровья арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Обновлено в 01:31