Футбол
Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»Soccer.ru 08:54
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Общество
В Перми проверят гимназию из-за завышенных баллов для девочек
Согласно списку поступивших детей, лишь шесть мальчиков получили баллы выше, чем проходной балл для девочек.В беседе с 59.ru, директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что в их учреждении «гендерный принцип обучения».
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики
Обновлено в 11:11
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Политика
В США отчеканили монету о победе во Второй мировой без СССР
Обновлено в 03:16
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Путешествия
300 россиян не могут вылететь из Китая
В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
Обновлено в 21:05
Культура
Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске
Обновлено в 18:49
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено в 21:21
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
У Huawei готова замена для Windows и Android
В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Экономика
В ЦБ рассказали о сложностях объединения ОСАГО и каско
Объединение рисков ОСАГО и каско в одном полисе, целесообразность которого поручил рассмотреть Дмитрий Медведев, потребует серьезного изменения законодательства, главная сложность заключается в том, что ОСАГО - обязательный вид страхования, а каско - добровольный.
Обновлено в 05:23
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Тольятти вороны нападают на людей
Взрослые особи нападают обычно в радиусе 20 метров. Охраняя потомство, вороны могут причинить серьезные увечья людям, – говорит Дербенев.
Обновлено в 07:59
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено в 17:54
Экономика
Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банков
Сложности с получением проектного финансирования будут иметь застройщики 5–6 млн кв. м жилья в стране, подчеркнул Стасишин.
Обновлено в 07:26