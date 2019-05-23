Футбол

Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»Soccer.ru 08:54

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.
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Томас Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем решение»

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Тухель подтвердил, что Неймар и Мбаппе могут покинуть «ПСЖ»

Евро-футбол.ру14:24

Томас Тухель: «Хочу, чтобы Неймар и Мбаппе остались. Если нет, мы найдем решения»

Sports.ru11:58

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Sport24.ru13:01

Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»

Soccer.ru08:54
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