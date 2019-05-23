Футбол
Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»Soccer.ru вчера в 08:54
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.
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Главный тренер «ПСЖ» не исключил, что команду покинут и Мбаппе, и Неймар
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:13
Томас Тухель: «Хочу, чтобы Неймар и Мбаппе остались. Если нет, мы найдем решения»
Sports.ruвчера в 11:58
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