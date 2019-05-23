Футбол

Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»Soccer.ru вчера в 08:54

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.
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Томас Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем решение»

Матч ТВвчера в 16:00

Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»

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Тухель не может гарантировать, что Неймар и Мбаппе останутся в «ПСЖ»

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Главный тренер «ПСЖ» не исключил, что команду покинут и Мбаппе, и Неймар

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:13

Томас Тухель: «Хочу, чтобы Неймар и Мбаппе остались. Если нет, мы найдем решения»

Sports.ruвчера в 11:58

Тухель подтвердил, что Неймар и Мбаппе могут покинуть «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 14:24
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«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.
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Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

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В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
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За сбой в московском метро накажут производителя поезда

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Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
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Следовавший из Гонконга в Мельбурн самолёт вынужденно сел в Дарвине

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Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
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Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
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Китайские власти заявили о планах увеличить объем импорта

Китайские власти планируют оптимизировать структуру импорта и нарастить объем поставок за рубеж.
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Российской ОС впервые доверят данные наивысшей степени секретности

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Греф объяснил, чем «Спасибо» лучше кэшбека

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