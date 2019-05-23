Футбол
Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»Soccer.ru вчера в 08:54
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.
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Главный тренер «ПСЖ» не исключил, что команду покинут и Мбаппе, и Неймар
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:13
Томас Тухель: «Хочу, чтобы Неймар и Мбаппе остались. Если нет, мы найдем решения»
Sports.ruвчера в 11:58
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Сборная России по хоккею победила команду США
Сборная России победила команду США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею.
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Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
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Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
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Происшествия
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Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнес
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Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым.
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Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
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Энергетика
Рубль негативно отреагировал на «обвал» нефти
Скорее всего, пара доллар / рубль в течение двух торговых дней снизится до 64,54 руб. Так как сегодня пятница, то продвижение цены вниз будет затруднено из-за того, что участники рынка будут закрывать позиции перед выходными.
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Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Авто
Эксперты назвали самые гниющие и устойчивые к коррозии автомобили
В Швеции ученые провели исследование и выясняли, какие автомобили устойчивы к коррозии, а какие, увы, нет.
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Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
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Обновлено в 00:57
Армия и оружие
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
Обновлено вчера в 21:05
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В Воронеже пациентку онкодиспансера раздавил аппарат лучевой терапии
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Футбол
«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса
Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
Обновлено вчера в 16:13
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Почеттино: «Мы никого не купили, а „Ливерпуль“ платит за игроков по 70 млн»
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в преддверии финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" отметил, что за последние годы "красные" потратили намного больше денег на усиление состава.
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Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
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В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Неизвестный обокрал павильон в столичном ТЦ «Дубровка» на 4 млн руб
Столичная полиция возбудила дело по факту кражи денег из павильона в торговом центре в Южнопортовом районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
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Хоккей
Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
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Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
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Почти треть россиян считает себя бедными
Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
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