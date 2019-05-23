Футбол

Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»Soccer.ru вчера в 08:54

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.
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Главный тренер «ПСЖ» не исключил, что команду покинут и Мбаппе, и Неймар

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:13

Тухель подтвердил, что Неймар и Мбаппе могут покинуть «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 14:24

Тухель не может гарантировать, что Неймар и Мбаппе останутся в «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 13:01

Тухель: если Мбаппе и Неймар покинут «ПСЖ», мы найдём решение

Чемпионатвчера в 12:59

Томас Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем решение»

Матч ТВвчера в 16:00

Томас Тухель: «Хочу, чтобы Неймар и Мбаппе остались. Если нет, мы найдем решения»

Sports.ruвчера в 11:58

Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»

Soccer.ruвчера в 08:54
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Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Хоккей

Сборная России по хоккею победила команду США

Сборная России победила команду США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Маршрутка протаранила детский сад в подмосковном Реутове

Маршрутка влетела в стену здания детского садика в подмосковном Реутове.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

В Пермском крае загорелся газопровод

Обновлено в 00:59
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Финансы

Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнес

Сбербанк России намерен оптимизировать свой бизнес в странах Европы, заявил глава банка Герман Греф в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:45
Общество

Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым.
Обновлено вчера в 11:51
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Энергетика

Рубль негативно отреагировал на «обвал» нефти

Скорее всего, пара доллар / рубль в течение двух торговых дней снизится до 64,54 руб. Так как сегодня пятница, то продвижение цены вниз будет затруднено из-за того, что участники рынка будут закрывать позиции перед выходными.
Обновлено в 00:11
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Авто

Эксперты назвали самые гниющие и устойчивые к коррозии автомобили

В Швеции ученые провели исследование и выясняли, какие автомобили устойчивы к коррозии, а какие, увы, нет.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ

Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

В Воронеже пациентку онкодиспансера раздавил аппарат лучевой терапии

Обновлено 22 мая в 16:57
Футбол

«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса

Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Почеттино: «Мы никого не купили, а „Ливерпуль“ платит за игроков по 70 млн»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в преддверии финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" отметил, что за последние годы "красные" потратили намного больше денег на усиление состава.
Обновлено вчера в 23:57
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Кузбассе ребёнок катался с горки и чуть не погиб от удушения

Обновлено вчера в 08:40
Политика

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Неизвестный обокрал павильон в столичном ТЦ «Дубровка» на 4 млн руб

Столичная полиция возбудила дело по факту кражи денег из павильона в торговом центре в Южнопортовом районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Обновлено в 01:25
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика

Почти треть россиян считает себя бедными

Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
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