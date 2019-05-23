Футбол
Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»Soccer.ru 08:54
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.
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Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Экономика
Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны
Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Хоккей
Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов
На серой ветке московского метро в тоннеле застряли поезда с пассажирами.
Обновлено в 16:15
Общество
Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 11:19
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Футбол
«Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Щербицким
Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий может перейти в «Зенит». Российский клуб интересуется футболистом, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 16:44
Политика
«Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы
Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.
Обновлено в 11:04
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Авто
Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»
В голосовании за лучший мотор 2019 года приняло участие 70 автомобильных журналистов.
Обновлено в 05:22
Политика
The Times: Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить об отставке в пятницу, 24 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено в 01:27
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Путешествия
В Черногории хотят штрафовать туристов за голый торс
По примеру соседней Хорватии, Будва рассматривает возможность ввести штраф в € 500 за нахождение в общественном месте без футболки.
Обновлено в 10:06