Футбол

Тухель: «Буффон быстро ввёл мяч, но Паредес оказался к этому не готов»Soccer.ru 20:05

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье" в матче 34-го тура Лиги 1 (2:3). Решающий гол встречи был забит после грубой ошибки полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной.
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