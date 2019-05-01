Футбол
Тухель: «Буффон быстро ввёл мяч, но Паредес оказался к этому не готов»Soccer.ru 20:05
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье" в матче 34-го тура Лиги 1 (2:3). Решающий гол встречи был забит после грубой ошибки полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который потерял мяч в своей штрафной.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
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