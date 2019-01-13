Футбол
Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок»
Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок»Евро-футбол.ру03:10
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.
Евро-футбол.ру03:10
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Тухель: «Руководство „ПСЖ“ сказало мне, что зимой у нас появится новый игрок»
Бомбардир.рувчера в 23:24
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Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Япония создаст самолеты электронной войны для противодействия России
Правительство Японии приняло решение о разработке ударных самолетов электронной войны, которые смогут выводить из строя радары и системы связи противника.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод
На производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода 13 января произошел пожар.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Умер полицейский, раненный при обстреле автомобиля в Ингушетии
Один из раненных при обстреле машины полицейских в Ингушетии сержант Заурбек Плиев умер в больнице.
Обновлено в 02:48
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
National Interest: Союз России и Китая станет кошмаром для США
Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией представляет самую серьезную угрозу для США, а российско-китайская "антанта" может стать настоящим "американским кошмаром".
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке
Водитель такси на Renault Logan сбил трех человек на автобусной остановке в Перми, пострадавшие госпитализированы в медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 04:17
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета
Информация о задержании в Хабаровском крае блогера Виктора Торопцева, распространившего информацию о помпезных похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина с участием главы местной полиции и прокурора, является недостоверной.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Бойцы СДС заявили о задержании в Сирии двух боевиков с гражданством РФ
Группа боевиков, двое из которых — российские граждане, задержана на востоке Сирии арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF).
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на ставропольском НПЗ выросло до пяти
Ранее сообщалось, что пострадали трое рабочих нефтеперерабатывающего завода.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей
Кучеров добился лучшего показателя в НХЛ за 22 года
Обновлено в 03:18
Происшествия
На Украине произошел пожар на нефтехимическом заводе
На нефтехимическом заводе в Ивано-Франковской области на Украине произошел пожар, сообщает МВД страны в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Роспотребнадзор в ходе проверок изъял из продажи 125 тонн икры
«По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей», — заявили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 04:36
Хоккей
Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о своих планах провести слушания по встречам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Хоккей
«Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ
Ярославский «Локомотив» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 04:59
Хоккей
Александру Овечкину наложили швы во время матча с «Коламбусом»
Овечкин был вынужден уйти в раздевалку, так как получил удар клюшкой по руке, в результате чего появилась рана.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Спутники ГЛОНАСС вернулись к работе в штатном режиме
Спутник «Глонасс-М», ранее выведенный на внеплановое техническое обслуживание, введён в систему 13 января, согласно составу группировки спутников ГЛОНАСС, опубликованному информационно-аналитическим центром координатно-временного и навигационного сообщения.
Обновлено в 04:51
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о расстреле четырёх человек в Башкирии
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в течение последних 36 часов израильские ВВС атаковали цели в Сирии.
Обновлено в 04:47