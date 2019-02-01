Футбол

Тугарев продлил контракт с «Локомотивом»Спорт-Экспресс 11:03

Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт железнодорожников. Новое соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до 2022 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Московский «Локомотив» продлил контракт с Тугаревым

РИА Новости11:48

Тугарев продлил контракт с «Локомотивом»

Soccer.ru11:23

Тугарев продлил контракт с «Локомотивом»

Чемпионат11:19

Тугарев подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом»

Евро-футбол.ру11:17

Тугарев продлил контракт с «Локомотивом» на три года (фото)

Советский спорт11:09

«Хочу стать игроком стартового состава». Тугарев - о новом контракте с «Локо»

Спорт-Экспресс11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Обновлено в 09:39
Происшествия

Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова

Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
Обновлено в 09:13
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено вчера в 05:27
Политика

Трамп объявил, что США выходят из ДРСМД

США объявили о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с прицелом на полный выход из него через полгода.
Обновлено в 11:36
Авто

В России отзывают более 84 000 автомобилей Toyota и Lexus

Российское подразделение японского автопроизводителя Toyota – «Тойота мотор» – объявило об отзыве в России более 84 000 автомобилей Toyota моделей Hilux, Auris, Corolla и Lexus моделей ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F.
Обновлено в 05:51
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Технологии

Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда имен и логинов пользователей

Хакеры обнародовали в Сети базу данных пользователей, которая насчитывает 2,2 миллиарда имен и логинов.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Обновлено в 08:37
Происшествия

Суд арестовал шестого фигуранта дела Арашукова о хищении газа

Алан Кяров уже шестой арестованный фигурант громкого дела Арашуковых, в котором замешан отец сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова - Рауль.
Обновлено в 10:36
Общество

Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы

Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Толкнувший Скабееву депутат рады заявил о грозящей ему опасности

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза всерьез воспринял слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности получить «звонкую оплеуху», в случае если откажется извиняться перед журналисткой Ольгой Скабеевой.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 11:36
Гаджеты

Apple устранила ошибку, связанную с приложением FaceTime

Корпорация Apple устранила программную ошибку, связанную с ее приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.
Обновлено в 10:54
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Транспорт

В январе 2019 года популярность каршеринга в Москве выросла в 4 раза

Обновлено в 09:05
Общество

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу юристов мессенджера Telegram на решение о его блокировке в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:41
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Наука

В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра

В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
Обновлено вчера в 10:18
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Авто

Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет

Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 04:15
Политика

На Украине оценили ущерб от «российской блокады» Азовского моря

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что морская отрасль страны понесла убытки в размере примерно 10 млрд гривен из-за якобы блокирования Россией портов в Азовском море.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В «Аэрофлоте» наградили экипаж рейса «Сургут — Москва»

Обновлено в 07:37
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Авто

С рестайлингом Mercedes-Benz V-класса получил новые агрегаты

Немцы провели рестайлинг вэна Mercedes-Benz V-класса, освежив заодно с внешностью и техническую начинку.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес

В США задержали российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 07:40
Общество

Власти Петербурга передумали расторгать контракты с «Метростроем»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой» после обращений ветеранов и рабочих.
Обновлено в 11:29
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное