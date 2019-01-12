Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. «Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве», — написал он в Twitter.

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

Происшествия Происшествия В Якутске один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

Происшествия Происшествия В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.

Происшествия Происшествия В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова Кстати, именно Василенко является главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Происшествия Происшествия В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов» В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.

Происшествия Происшествия Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.

Происшествия Происшествия В Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами Ранее сообщалось, что под Красноярском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы.

Происшествия Происшествия 16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке 16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Происшествия Происшествия Крыша здания обрушилась на людей в Харькове Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.

Происшествия Происшествия Пожар произошел в здании с кальянной в центре Москвы В центре Москвы произошло возгорание в заведении, в котором располагалась кальянная. Пожар возник на первом этаже трехэтажного строения.

Происшествия Происшествия В Иркутской области 17 вагонов с углём сошли с рельсов В Иркутской области на перегоне «Делюр-Тыреть» Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь.

Происшествия Происшествия В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Происшествия Происшествия В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.

Происшествия Происшествия В Москве электричка насмерть сбила мужчину Электричка сбила мужчину в районе станции "Очаково" в Москве, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Происшествия Происшествия В Волгограде из-за непогоды закрыли аэропорт