Происшествия

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
RT на русском
20:15

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. «Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве», — написал он в Twitter.
RT на русском20:15

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Три человека погибли и 25 пострадали при наезде автобуса на остановку в Канаде

Телеканал 360°20:53

Полиция арестовала наехавшего на остановку водителя автобуса в Оттаве

Газета.Ru21:58

Полиция арестовала водителя автобуса после наезда на остановку в Оттаве

RT на русском21:27

В Оттаве в аварию попал двухэтажный автобус

ТАСС19:10

ДТП в Оттаве: три человека погибли, 14 в критическом и 11 в тяжелом состоянии

Вести.Ru20:01

Премьер-министр Канады выразил соболезнования в связи с ЧП в Оттаве

Life.ru20:32

В результате наезда автобуса на остановку в Канаде погибли три человека

РИА Новости19:19
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:35, Ашберн
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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
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Обновлено в 22:25
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Обновлено в 07:39
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Электричка сбила мужчину в районе станции "Очаково" в Москве, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Волгограде из-за непогоды закрыли аэропорт

Обновлено в 15:25
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