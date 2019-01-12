Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в ОттавеRT на русском20:15
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. «Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве», — написал он в Twitter.
RT на русском20:15
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