Политика
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо описал президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа одним словом. Свои характеристики коллегам он дал во время интервью телеканалу CTV News. Главу правительства попросили это сделать в разделе быстрых ответов.
Lenta.ru12:52
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Она отличный, отличный человек и сильный прогрессист.
— Джастин Трюдо, канадский политикРИА Новости 05:09
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