Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании МеркельРЕН ТВ вчера в 21:09
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Футбол
М. Лопес: Икарди и его жена бесят меня
Нападающий «Васко да Гама» Макси Лопес рассказал, почему он конфликтует со своей бывшей женой Вандой Нарой и её нынешним супругом — нападающим «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
Обновлено в 11:22
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Космос
NASA опубликовало фото Curiosity с орбиты Марса
Космическое агентство NASA опубликовало в Twitter фотографию марсохода Curioisty, сделанную с борта межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter 31 мая.
Обновлено в 04:13
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Общество
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2020 году
Кроме каникул в январе и мае, россиян ждут длинные выходные в феврале, в марте и июне.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Украинские товары пообещали вернуть в Россию
Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Культура
Борисовцы примут участие в образовательном форуме «Таврида»
Анна Колмыкова и Дарья Кухарева из Борисовки вновь отправились в Крым для того, чтобы принять участие в образовательном форуме «Таврида».
Обновлено в 01:43
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Боевики подорвали самодельную бомбу на пути российских военных в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России в сирийской провинции Даръа, рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря
Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Петербурженка забыла в туалете украшения на 3 млн рублей
Женщина в Петербурге забыла в туалете украшения на 3 млн рублей, неизвестный похитил драгоценности, сообщил источник в правоохранитеьных органах.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Музыка
Леонтьев попрощался с фанатами на последнем концерте
Обновлено в 07:15